محمد بن راشد يهنئ الأمهات بِعيدهن: حفظ الله الأمهات في كل ركن من أركان الإمارات

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، "رعاه الله"، الأمهات بمناسبة عيد الأم.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي على موقع "إكس": " كل عام وأمهاتنا جميعا بخير.. كل عام والأم مصدر للثقة .. ومدرسة للأجيال .. وصانعة للقيم..".

‏وأضاف سموه: "وتحية تقدير وامتنان لأمهات الشهداء .. وأمهات الأبطال في ساحات التضحية .. وأمهات الرجال والنساء الذي يصنعون الفرق كل يوم في أوطاننا..".

‏وتابع سموه قائلا: "حفظ الله الإمارات .. وحفظ الله الأمهات في كل ركن من أركان الإمارات".