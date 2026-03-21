محمد بن زايد: الأم صمام الأمان في أسرتها ومصدر قوة لوطنها ومجتمعها خاصة في أوقات التحدي

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الأمهات بمناسبة يوم الأم، قائلا إن الأم صمام الأمان في أسرتها ومصدر قوة لوطنها ومجتمعها خاصة في أوقات التحدي.

‏وقال سموه عبر حسابه الرسمي على موقع "إكس": "بمناسبة يوم الأم، تحية إجلال وتقدير لكل أم إماراتية ربت أبناءها على حب الوطن والتضحية من أجله".

وتابع سموه قائلا: "كما أحيي أمهات الشهداء، رمز التضحية والعزة والكرامة، اللاتي قدمن فلذة أكبادهن فداء للوطن، وجسدن شجاعة المرأة الإماراتية وتضحياتها ومواقفها المشرفة على الدوام".

‏وأكد سموه: "الأم صمام الأمان في أسرتها ومصدر قوة لوطنها ومجتمعها خاصة في أوقات التحدي".

وأضاف سموه: " كل عام وكل الأمهات في الإمارات والعالم بخير وصحة، وبارك الله في أعمارهن وجهودهن لمواصلة رسالتهن التربوية والأسرية والمجتمعية السامية".