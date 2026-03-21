أحمد بن محمد: خالص التهاني لبواسل الإمارات خط دفاعنا الأول

هنأ سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، القيادة الرشيدة وشعب دولة الإمارات والمقيمين على أرضها بمناسبة عيد الفطر السعيد. وقال سموه في تدوينة على حسابه في منصة «إكس» أمس: «تقبل الله منكم الطاعات، وكل عام وأنتم بخير بمناسبة عيد الفطر السعيد.. نسأل الله أن يجعله عيد خير وسعادة ومحبة على الجميع، وأن يحفظ قيادتنا ودولتنا وكل من يعيش على أرضها الطيبة. كما نتوجه بخالص التهاني بهذه المناسبة إلى خط دفاعنا الأول بواسل الإمارات الذين يواصلون أداء واجبهم بكل إخلاص وتفانٍ».