حمدان بن محمد: تهنئة خاصة لخط دفاعنا الأول الساهرين على حماية الوطن

بارك سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، لقيادتنا الرشيدة، وشعبنا العزيز، والمقيمين على أرض دولة الإمارات، ولجميع الشعوب العربية والإسلامية، بمناسبة عيد الفطر السعيد.

وقال سموه في تدوينة على حسابه في منصة «إكس» أمس: «نبارك لقيادتنا الرشيدة، وشعبنا العزيز، وكافة المقيمين على أرض دولة الإمارات، ولجميع الشعوب العربية والإسلامية، بمناسبة عيد الفطر السعيد».

وأضاف سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم: «نتوجه بتهنئة خاصة لخط دفاعنا الأول الذين يسهرون على حماية الوطن وصون أمنه وسلامة المجتمع، ليبقى وطننا واحة أمان واستقرار للجميع، وعساكم من عواده».