مكتوم بن محمد يهنئ قيادة الإمارات وشعبها

هنأ سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، قيادة الإمارات وشعبها بحلول عيد الفطر المبارك.

وقال سموه في حسابه الرسمي على منصة «إكس» أمس: «نبارك لقيادة الإمارات وشعبها حلول عيد الفطر المبارك، سائلين المولى عز وجل أن يتقبل طاعاتكم، وأن يعمّ الأمن والأمان على بلادنا الإمارات والعالم أجمع، وأن تكون هذه الأيام المباركة جسراً للترابط والخير والعطاء، وكل عام وأنتم بخير».