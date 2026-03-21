رئيس الدولة ونائباه: كل عام والإمارات في عز ومنعة وازدهار وسكينة

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، والأسرة الإماراتية والشعوب العربية والإسلامية بحلول عيد الفطر المبارك.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في تدوينة على حسابه الرسمي في منصة «إكس» أمس: «بمناسبة عيد الفطر المبارك، أهنئ إخواني الحكام والأسرة الإماراتية الواحدة والشعوب العربية والإسلامية، داعياً الله تعالى أن تتجاوز منطقتنا التحديات التي تمر بها لمصلحة جميع دولها وشعوبها ومستقبل الأجيال المقبلة».

وأضاف سموه: «كل عام والإمارات في عز ومنعة، محصنة بإخلاص أبنائها وقوة مجتمعها وتماسكه وقيمه الأصيلة، وماضية إلى الأمام برسالة الخير والنماء والازدهار التي تحملها إلى العالم أجمع».

وهنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، دولة الإمارات ودول الخليج والأمة الإسلامية، بمناسبة عيد الفطر المبارك، داعياً الله أن يعمّ الخير والسلام على الجميع.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في تدوينة على حسابه الرسمي في منصة «إكس» أمس: «كل عام وبلادنا بخير.. كل عام وخليجنا بخير.. كل عام والأمة الإسلامية بخير وسلام.. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.. وأن يعيده علينا وعليكم ونحن في أمن وأمان وطمأنينة.. واستقرار وازدهار وسكينة. حفظ الله الإمارات.. حفظ الله الخليج.. حفظ الله الأمة العربية والإسلامية».

كما هنأ سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، بحلول عيد الفطر المبارك. كما هنأ سموه أبناء الأسرة الإماراتية، مواطنين ومقيمين، والأمتين العربية والإسلامية.

وقال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان في منشور على منصة «إكس» أمس: «بمناسبة عيد الفطر المبارك، نهنئ رئيس الدولة، وإخوانه الحكام، وأبناء الأسرة الإماراتية، مواطنين ومقيمين، والأمتين العربية والإسلامية، سائلين الله أن يعيده على الجميع بالخير والاستقرار».

وأضاف سموّه: «كل عام والإمارات في عز ومنعة، قوية بتكاتف أبنائها، وماضية بثقة نحو مستقبلها».

