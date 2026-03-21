رئيس الدولة: وطننا يستمد قوته من روح التضامن بين أبنائه

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، في رسالة هاتفية أمس، أبناء الإمارات وكل من يعتبر الإمارات وطناً، بمناسبة عيد الفطر السعيد، مؤكداً سموّه أن هذه المناسبة تجسد معاني التكاتف وروح الأسرة الواحدة، وأن قوة الوطن تنبع من تفاني القائمين على حمايته، وروح التضامن التي تجمع أبناءه.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في الرسالة النصية: «إلى أبناء الإمارات، وكل من يعتبر الإمارات وطناً، كل عام وأنتم بخير. في هذه الأيام المباركة يجمعنا التكاتف وروح الأسرة الواحدة، ويستمد وطننا قوته من تفاني من يقومون على حمايته وروح التضامن بين أبنائه. نسأل الله تعالى أن يحفظ الإمارات، ويملأ بيوتكم تفاؤلاً وطمأنينةً».

