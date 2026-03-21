منصور بن محمد: تهنئة للساهرين على حماية الإمارات براً وبحراً وجواً

هنأ سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الإماراتية رئيس مجلس دبي الرياضي، القيادة الرشيدة وشعب الإمارات بمناسبة عيد الفطر السعيد. وقال سموه في تدوينة على حسابه في منصة «إكس» أمس: «نبارك لقيادتنا الرشيدة وشعب الإمارات ولجميع الشعوب العربية والإسلامية بمناسبة عيد الفطر السعيد.. نسأل الله أن يعيده علينا وعليكم بالخير والبركات والسعادة، ونتوجه بالتهنئة والتبريكات للساهرين على حماية الإمارات براً وبحراً وجواً، تقبل الله من الجميع الطاعات في شهر الخير. عساكم من عواده، وكل عام وأنتم بخير».