شرطة دبي تحتفي مع المسافرين بفرحة عيد الفطر السعيد

أطلق فريق استوديو الصناع في القيادة العامة لشرطة دبي مبادرة نوعية بعنوان «أمنكم سعادتنا»، تزامناً مع حلول عيد الفطر السعيد، في خطوة تعكس الجانب الإنساني والمؤسسي لشرطة دبي وحرصها على مشاركة أفراد المجتمع والمسافرين فرحة العيد.

وجاءت المبادرة بالتعاون مع الإدارة العامة لأمن المطارات، حيث وزّع فريق استوديو الصناع مجموعة من المنتجات الإبداعية ضمن «مجموعة الذكريات الشرطية» على المسافرين في مطار دبي الدولي، في أجواء احتفالية مميزة جسدت روح العيد وقيم العطاء والتقدير.

وقد لاقت هذه المبادرة تفاعلاً إيجابياً واسعاً من المسافرين، الذين عبّروا عن سعادتهم بهذه اللفتة الإنسانية التي تعكس الوجه الحضاري لدولة الإمارات ومؤسساتها الأمنية. وتهدف المبادرة إلى ترك أثر إيجابي في نفوس المسافرين، وتعريفهم بإرث شرطة دبي وتاريخها العريق، من خلال منتجات فنية مبتكرة تحمل طابعاً إبداعياً يوثق مسيرة العمل الشرطي بأسلوب عصري وجذاب.

كما تسهم هذه الخطوة في تعزيز الهوية المؤسسية لشرطة دبي وإبراز رسالتها القائمة على الأمن المجتمعي والسعادة وجودة الحياة.