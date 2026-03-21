محمد المري يتفقد جاهزية العمل في مطارات دبي خلال العيد

تفقد المدير العام للإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب - دبي، الفريق محمد أحمد المري، خلال جولة ميدانية في مطارات دبي، سير العمل ومستوى جاهزية الأنظمة الرقمية في مختلف المنافذ الجوية.

واطّلع الفريق محمد أحمد المري يرافقه نائبه اللواء عبيد مهير بن سرور وعدد من مساعديه، خلال الجولة على آليات العمل في صالات القدوم والمغادرة، ومدى جاهزية الأنظمة الذكية والتقنيات الحديثة التي تسهم في تسريع إجراءات السفر، إلى جانب مستوى التنسيق والتكامل بين الجهات العاملة في المطار، بما يضمن تقديم خدمات سلسة ومتكاملة للمسافرين، خصوصاً مع الزيادة المتوقعة في حركة السفر خلال فترة العيد.

وأكد الفريق المري أن جاهزية الفرق الميدانية وتكامل الأدوار بين الجهات المعنية يمثلان ركيزة أساسية لضمان استمرارية العمل بكفاءة عالية، مشيراً إلى أن «إقامة دبي» تحرص على تسخير جميع إمكاناتها لتقديم تجربة سفر متميزة تعكس المكانة الريادية لدبي عالمياً، وتواكب تطلعات المسافرين في الحصول على خدمات سريعة وسهلة.

وهنأ الفريق المري، موظفي ومأموري الجوازات بمناسبة عيد الفطر السعيد، معرباً عن بالغ تقديره لجهودهم الاستثنائية في تسهيل حركة المسافرين، ودورهم المحوري في تقديم تجربة سفر سلسة خلال هذه الفترة التي تشهد كثافة في الحركة، مؤكداً أن ما يقدّمونه يعكس مستوى الاحترافية والالتزام الذي تتميز به كوادر «إقامة دبي».

وتأتي هذه الجولة في إطار نهج الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب - دبي في المتابعة الميدانية المستمرة، والوقوف على جاهزية العمليات التشغيلية، بما يضمن تقديم خدمات استباقية ومتكاملة تعزز من جودة الحياة وترسّخ ريادة دبي كمحور عالمي للسفر والتنقل.