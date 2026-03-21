«وزراء الداخلية العرب» تستنكر العدوان الإيراني على المنشآت المدنية والطاقة في الإمارات ودول الخليج

أعربت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب عن شجبها واستنكارها الشديدين للعدوان الإيراني الآثم والمتكرر على الدول العربية، وممارساتها العدائية المتعمدة في استهداف الأعيان المدنية ومنشآت الطاقة والغاز الحيوية في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين ودولة قطر ودولة الكويت وسلطنة عمان ودول عربية أخرى.

وقالت الأمانة العامة، في بيان نشرته أمس، إن هذا العدوان هو انتهاك سافر لكل القوانين والمواثيق الدولية ومبادئ حسن الجوار، وتصعيد خطير من شأنه تعريض المصالح الاقتصادية الإقليمية والعالمية لمخاطر جسيمة، وتهديد الأمن والسلم الدوليين.

وأضاف البيان أن الأمانة العامة للمجلس إذ تدين بأشد العبارات هذا العدوان الإرهابي الغاشم والمستمر، والأعمال التخريبية الممنهجة التي تقوم بها إيران، فإنها تجدد تضامنها الكامل مع الدول العربية العزيزة ومساندتها المطلقة في كافة الإجراءات التي تتخذها لصد هذا العدوان والدفاع عن أمنها وسيادتها وحماية أراضيها، كما تشيد بالأدوار البطولية التي تقوم بها القوات المسلحة العربية والأجهزة الأمنية وأجهزة الدفاع المدني في مجابهة تلك التهديدات والتصدي لكل المحاولات الرامية إلى النيل من أمن واستقرار الدول العربية، وسلامة منشآتها ومواطنيها والمقيمين فيها.