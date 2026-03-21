لبنان يستنكر مخططاً إرهابياً لـ «حزب الله» استهدف الإمارات

استنكرت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية المخطط الإرهابي الذي استهدف دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأدانت الوزارة، في بيان أوردته الوكالة الوطنية للإعلام، ضلوع «حزب الله» اللبناني في المخطط، مذكّرةً بقرار الحكومة اللبنانية في الثاني من مارس الجاري بحظر الأنشطة العسكرية والأمنية لـ«حزب الله».

وقالت الوزارة إن لبنان يعبر عن تضامنه الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة التي لطالما وقفت معه في المحن والصعاب.

وأشادت بيقظة الأجهزة الأمنية الإماراتية، وأعربت عن استعداد السلطات اللبنانية التام للتعاون في التحقيقات وصولاً لمعاقبة المرتكبين.