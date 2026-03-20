رئيس الدولة يتبادل هاتفياً التهاني بعيد الفطر مع أمير قطر وملك الأردن ورئيس لبنان

تبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، اليوم التهاني بمناسبة عيد الفطر المبارك - خلال اتصالات هاتفية - مع صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر الشقيقة وصاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وفخامة الرئيس جوزيف عون، رئيس الجمهورية اللبنانية الشقيقة.

وأعرب الجميع عن أطيب أمنياتهم بهذه المناسبة المباركة، سائلين المولى تعالى أن يعيدها على بلدانهم وشعوبهم بمزيد من التقدم والازدهار وعلى الشعوب العربية والإسلامية والعالم أجمع بالخير والأمن والاستقرار.

كما بحث سموه والقادة خلال الاتصالات تطورات الأوضاع في المنطقة في ظل استمرار الاعتداءات الإيرانية الإرهابية على دولها وتداعياتها الخطيرة على الأمن والاستقرار الإقليميين.. مشددين على ضرورة الوقف الفوري للأعمال العسكرية وتغليب الحوار والحلول الدبلوماسية في معالجة القضايا العالقة لتجنيب المنطقة مزيداً من التصعيد والأزمات.