دائرة البلديات والنقل في أبوظبي تفتتح جسرين بحريين يربطان جزيرة الريم بطريق الشيخ خليفة بن زايد

أنجزت دائرة البلديات والنقل جسرين جديدين يربطان جزيرة الريم بطريق الشيخ خليفة بن زايد لتعزيز البنية التحتية العامة ودعم الانسيابية المرورية في أبوظبي، حيث يقلل الجسران متوسط زمن التنقل في أوقات الذروة الصباحية والمسائية بنسبة 60% أو بمعدل 15 دقيقة خلال ساعات الذروة.

بلغت ميزانية مشروع الجسرين 450 مليون درهم، وتبلغ طاقتهما الاستيعابية 7,200 مركبة في الساعة، ويسهلان الوصول إلى عدد من مناطق أبوظبي، منها وسط المدينة، وجزيرة السعديات، والطرق المتجهة إلى دبي، ويوفر جسراً ملتفاً بين ميناء زايد وجزيرة السعديات يسهل حركة الشاحنات ويعزز مستويات السلامة العامة.

وقال المدير العام لتطوير البنية التحتية بالإنابة في دائرة البلديات والنقل المهندس عيسى مبارك المزروعي: «تسعى دائرة البلديات والنقل إلى تطوير شبكة نقل تتسم بالكفاءة والمرونة والجاهزية لمواكبة النمو الذي تشهده العاصمة وفق رؤية واضحة وطويلة المدى، نضمن بها استمرار سهولة التنقل، بالتوازي مع استعراض التزام الإمارة ببناء بنية تحتية وفق أعلى معايير الهندسة المعمارية والاستدامة.«

ويبلغ الطول الإجمالي للجسرين الجديدين 1.5 كيلومتر، ويغطيان مساحة تتجاوز 25,000 متر مربع، وشيّدا باستخدام تقنية متقدمة للصب الموضعي للجسور الصندوقية، لضمان قوة البناء ومتانته، إضافة إلى 12 دعامة بحرية على شكل حرف V لتوفير مساحة أوسع لحركة الملاحة البحرية.

وتشمل التفاصيل الإضافية للمشروع، جسر مخصص للخدمات، و71 عمود إنارة، ومساحات مشجرّة، ومسارات مخصصة للمشاة والدراجات بطول كيلومترين. واستغرقت مرحلة الإنشاء نحو 5 ملايين ساعة عمل باستخدام 35,000 متر مكعب من الخرسانة الجاهزة.