شرطة أبوظبي تضبط 118 متسولاً خلال شهر رمضان

ضبطت القيادة العامة لشرطة أبوظبي 118 متسولاً خلال شهر رمضان المبارك، ضمن جهودها المستمرة للتصدي لظاهرة التسول وتعزيز الأمن المجتمعي والحفاظ على المظهر الحضاري للإمارة.

وأكدت أن حملاتها المكثفة تأتي في إطار خطط استباقية تستهدف الحد من هذه الظاهرة التي تستغل مشاعر التعاطف لدى أفراد المجتمع، خاصة خلال الشهر الفضيل، مشيرة إلى أن بعض المتسولين يلجؤون إلى أساليب احتيالية وقصص مضللة للحصول على الأموال بطرق غير مشروعة، وهو ما يُعد مخالفة يعاقب عليها القانون.

ودعت شرطة أبوظبي أفراد المجتمع إلى عدم التعامل مع المتسولين أو تقديم المساعدات لهم بشكل مباشر، لما في ذلك من تشجيع غير مباشر على استمرار هذه السلوكيات، مؤكدة أهمية توجيه الصدقات والزكاة عبر القنوات الرسمية والجهات الخيرية المعتمدة لضمان وصولها إلى مستحقيها الحقيقيين.

كما حثت الجمهور على الإبلاغ عن حالات التسول عبر القنوات الرسمية، بما يسهم في دعم جهود الجهات الأمنية في الحد من هذه الظاهرة وتعزيز سلامة المجتمع.