رئيس الدولة يستقبل وزير الخارجية التركي

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم وزير خارجية الجمهورية التركية هاكان فيدان.

وتبادل سموه والوزير التركي التهاني بمناسبة عيد الفطر المبارك داعيين الله تعالى أن يعيده على البلدين وشعبيهما بالخير والبركة وعلى العالم أجمع بالأمن والسلام.

ونقل وزير الخارجية التركي إلى صاحب السمو رئيس الدولة تحيات رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان وتمنياته لدولة الإمارات دوام الازدهار، فيما حمله سموه تحياته إلى الرئيس التركي وتمنياته لتركيا مزيداً من التقدم.

وجدد الوزير التركي خلال اللقاء إدانة تركيا الاعتداءات الإيرانية الإرهابية التي تستهدف دولة الإمارات ودول المنطقة لما تمثله من انتهاك للسيادة والقوانين الدولية وتهديد للاستقرار الإقليمي.

كما بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والوزير التركي التصعيد العسكري في المنطقة وتداعياته الخطيرة على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، مشددين على ضرورة وقف التصعيد وتغليب الحوار والحلول الدبلوماسية لتجنيب المنطقة مزيداً من التوترات والأزمات.

حضر اللقاء سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي مستشار الأمن الوطني، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، وعدد من كبار المسؤولين.