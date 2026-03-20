الوطني للأرصاد يتوقع هطول أمطار يصاحبها سقوط البرد على بعض مناطق أبوظبي

توقع المركز الوطني للأرصاد أن تشهد إمارة أبوظبي سقوط أمطار مختلفة الشدة على فترات قد يصاحبها سقوط حبات البرد على بعض المناطق، وهبوب رياح متفاوتة الشدة، خلال الفترة من السبت 21 مارس وحتى الجمعة 27 مارس.

وأهاب المركز بالجمهور القيادة بحذر والتقيد بالحدود المعدلة للسرعة، والابتعاد عن مسارات الأودية والسيول، والتأكد من توافر معدات الإسعافات الأولية، والتأكد من توافر وسائل إنارة احتياطية.