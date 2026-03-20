مكتوم بن محمد يهنئ قيادة الإمارات وشعبها بحلول عبد الفطر المبارك

هنأ سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، قيادة الإمارات وشعبها حلول عيد الفطر المبارك.

وقال سموه في حسابه الرسمي على منصة "إكس": "نبارك لقيادة الإمارات وشعبها حلول عيد الفطر المبارك سائلين المولى عزوجل أن يتقبل طاعاتكم وأن يعمّ الأمن والأمان على بلادنا الإمارات والعالم أجمع، وأن تكون هذه الأيام المباركة جسراً للترابط والخير والعطاء، وكلّ عامٍ وأنتم بخير."