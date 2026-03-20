حمدان بن محمد يتوجه بتهنئة خاصة لخط الدفاع الأول بمناسبة عيد الفطر

هنأ سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، الإمارات حكومة وشعبا، كما توجه بتهنئة خاصة لخط الدفاع الأول بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وقال سموه في حسابه الرسمي على منصة "إكس": "نبارك لقيادتنا الرشيدة، وشعبنا العزيز، وكافة المقيمين على أرض دولة الإمارات، ولجميع الشعوب العربية والإسلامية، بمناسبة عيد الفطر السعيد … كما نتوجه بتهنئة خاصة لخط دفاعنا الأول الذين يسهرون على حماية الوطن وصون أمنه وسلامة المجتمع، ليبقى وطننا واحة أمان واستقرار للجميع، وعساكم من عواده".