محمد بن راشد: كل عام وبلادنا بخير.. حفظ الله الإمارات والخليج والأمة العربية والإسلامية

هنّأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، دولة الإمارات العربية المتحدة، والخليج، والأمة الإسلامية بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وقال سموه في حسابه الرسمي على منصة "إكس": "كل عام وبلادنا بخير … كل عام وخليجنا بخير .. كل عام والأمة الإسلامية بخير وسلام..

نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.. وأن يعيده علينا وعليكم ونحن في أمن وأمان وطمأنينة.. واستقرار وازدهار وسكينة..

حفظ الله الإمارات … حفظ الله الخليج .. حفظ الله الأمة العربية والإسلامية ..".