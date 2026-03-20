تفاعل واسع مع رسالة رئيس الدولة بالعيد.. "تهنئة غالية من قائد استثنائي"

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع رسالة التهنئة التي وصلتهم إلى هواتفهم الشخصية، من صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وجاء في رسالة سموه: ‏"إلى أبناء الإمارات، وكل من يعتبر الإمارات وطناً، كل عام وأنتم بخير.

في هذه الأيام المباركة، يجمعنا التكاتف وروح الأسرة الواحدة، ويستمد وطننا قوته من تفاني من يقومون على حمايته وروح التضامن بين أبنائه.

نسأل الله تعالى أن يحفظ الإمارات، ويملأ بيوتكم تفاؤلاً وطمأنينةً.

محمد بن زايد"

وأعتبر رواد مواقع التواصل، من مواطنين ومقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة، هذه الرسالة تهنئة غالية من قائد استثنائي، مشيرين إلى أن هذه الرسالة تحمل روح القرب والتلاحم ما بين القائد وشعبه في كل الظروف والمناسبات.

وكتب حساب «صفحة حزب الإمارات»:

"فقط في دولة الإمارات… تصل رسالة من رئيس الدولة إلى هواتف المواطنين والمقيمين بعد صلاة العيد، بكلمات بسيطة تحمل روح القرب والمحبة."

وقالت نور التميمي:

"أنت عيدنا وفرحتنا يا سيدي… أكبر نعمة نعيشها أننا في الإمارات وتحت قيادتك."

فيما عبّرت شيخة الشامسي عن إعجابها، قائلة:

"تهنئة غالية من قائد استثنائي… يشاركنا فرحة العيد ويزيدها جمالاً."

بدوره، قال ناصر الحمادي:

"أجمل تهنئة برسالة نصية من سيدي محمد بن زايد إلى أبناء الإمارات وكل من يعتبرها وطناً."

وأضاف محمد عبد الفقير:

"أجمل رسالة صباحية من قائد الوطن."

أما منار الشيخ فقالت: "فقط في الإمارات… تصلك رسالة تهنئة من القائد مباشرة إلى هاتفك."



ويعكس هذا التفاعل الواسع عمق العلاقة بين القيادة والشعب، حيث لا تقتصر المناسبات على التهاني الرسمية فحسب، بل تتحول إلى لحظات تواصل إنساني مباشر تعزز مشاعر الانتماء والاعتزاز بدولة الإمارات.