رئيس الدولة والرئيس الأميركي يبحثان هاتفياً الاعتداءات الإيرانية السافرة على الإمارات

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، اتصالاً هاتفياً من رئيس الولايات المتحدة الأميركية دونالد ترامب، بحثا خلاله التطورات التي تشهدها المنطقة وتداعياتها الخطرة على الأمن والسلم الإقليمي والدولي، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

كما بحث الجانبان الاعتداءات الإيرانية السافرة والمتواصلة ضد دولة الإمارات والدول الشقيقة في المنطقة، والتي تستهدف المدنيين والمنشآت المدنية والبنية التحتية، بما تُمثّله من انتهاك لسيادة هذه الدول والقوانين الدولية. وأدان دونالد ترامب هذه الاعتداءات، مؤكداً تضامن الولايات المتحدة مع دولة الإمارات ودول المنطقة، ودعمها الكامل لها في دفاعها عن أراضيها واستقرارها وأمنها.

