«الدفاعات الجوية» تتعامل مع 334 صاروخاً باليستياً و15 «جوالاً» و1714 «مسيّـرة» إيرانية

تعاملت الدفاعات الجوية الإماراتية، أمس، مع سبعة صواريخ باليستية، و15 طائرة مسيّرة قادمة من إيران.

ومنذ بدء الاعتداءات الإيرانية السافرة، تعاملت الدفاعات الجوية مع 334 صاروخاً باليستياً، و15 صاروخاً جوالاً، و1714 طائرة مسيّرة.

وأدت الاعتداءات إلى استشهاد اثنين من منتسبي القوات المسلحة خلال تأديتهما واجبهما الوطني، ومقتل ستة مدنيين من الجنسية الباكستانية والنيبالية والبنغلادشية والفلسطينية، وإصابة 158 بإصابات راوحت بين البسيطة والمتوسطة والبليغة من الجنسيات الإماراتية والمصرية والسودانية والإثيوبية والفلبينية والباكستانية والإيرانية، والهندية والبنغلادشية والسريلانكية والأذربيجانية واليمنية والأوغندية والإريترية، واللبنانية والأفغانية والبحرينية وجزر القمر والتركية والعراقية والنيبالية والنيجيرية، والعُمانية والأردنية والفلسطينية والغانية والإندونيسية والسويدية والتونسية.

وأكدت وزارة الدفاع أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي تهديدات، والتصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن الدولة، بما يضمن صون سيادتها وأمنها واستقرارها، ويحمي مصالحها ومقدّراتها الوطنية.