سلطان الجابر: الاعتداءات الإيرانية لن تُحبط عزيمتنا

أكد وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، أن اعتداءات إيران السافرة على دولة الإمارات «لن تُحبط عزيمتنا»، مشدداً على أن الدولة ليست طرفاً في الحرب الجارية بالمنطقة. وقال في تصريحات لصحيفة «وول ستريت جورنال»، إنه من خلال إغلاق مضيق هرمز، تمارس إيران حرباً اقتصادية عالمية وهذا ليس شأناً إقليمياً، بل قضية عالمية ستؤدي إلى ارتفاع التضخم، وتباطؤ الاقتصاد، وزيادة تكاليف المعيشة على الأسر. وأضاف: «بعد توقف العدوان سنكون قادرين على استعادة الإنتاج بسرعة والعودة إلى طاقتنا القصوى».