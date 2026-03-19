" الطوارئ والأزمات "تؤكد متابعة الحالة الجوية واتخاذ إجراءات استباقية

أكدت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث أنها تتابع الحالة الجوية في الدولة بشكل مستمر، وتتخذ الإجراءات الاستباقية اللازمة لمواجهة التأثيرات المحتملة، بالتنسيق مع شركائها الاستراتيجيين، لضمان سلامة المواطنين والمقيمين وحماية البنية التحتية.

وقالت: "في إطار هذه الاستعدادات، عقدت الهيئة اجتماعاً لفريق التقييم المشترك للحالات الجوية والمدارية، بمشاركة وزارة الداخلية والمركز الوطني للأرصاد وعدد من الشركاء، لمتابعة وتحليل تطورات الحالة الجوية المتوقعة خلال الأسبوع القادم".

واشتمل الاجتماع على تحليل البيانات والقراءات الأولية، وتكثيف المراقبة على حركة الحالة الجوية واتجاهاتها، وتفعيل خطط استمرارية الأعمال عند الحاجة.

وأظهرت مخرجات الاجتماع توقع هطول أمطار متفاوتة الشدة قد يصاحبها سقوط البرد، إلى جانب نشاط في الرياح المثيرة للغبار والأتربة. كما تم التأكيد على جاهزية خطط استمرارية الأعمال ونشر الإرشادات والتوجيهات الوقائية للجمهور عبر القنوات الرسمية بالدولة.

وأشارت الهيئة إلى أهمية التزام الجمهور بالإجراءات الوقائية، مؤكدة أن سلامتهم تبدأ بمسؤوليتهم الشخصية.