"زايد الخير" تنفذ برنامج إفطار صائم لأكثر من 3.3 مليون مستفيد داخل الدولة وخارجها

أعلنت "مؤسسة زايد الخير" أنها نفذت منذ بداية الشهر الفضيل برنامجها الرمضاني "إفطار صائم" داخل دولة الإمارات وخارجها، مواصلةً مسيرة العطاء التي أرساها المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، وترجمة لتوجيهات القيادة الرشيدة في ترسيخ قيم التكافل والتراحم، وفي إطار استراتيجيتها الجديدة التي تعزز العمل الإنساني المستدام وتربط المبادرات الخيرية بالأثر المجتمعي طويل المدى.