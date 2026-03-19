" الداخلية " تصدر إرشادات وتعليمات لتعزيز السلامة العامة خلال عطلة العيد

أصدرت وزارة الداخلية مجموعة من الإرشادات والتعليمات الهادفة إلى تعزيز السلامة العامة خلال عطلة العيد، داعية إلى التعامل بجدية وهدوء مع التنبيهات الوطنية، والتوجه فوراً إلى الأماكن الآمنة عند صدورها، مع الابتعاد عن النوافذ والمواقع المكشوفة، وتجنب التجمهر أو التوجه إلى مواقع الحوادث، مع التأكيد على أهمية الالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات الرسمية فقط، وعدم تداول الشائعات أو نشر أي صور أو مقاطع غير موثوقة، تجنباً للمساءلة القانونية.