شرطة الشارقة تضبط 60 طناً من الألعاب النارية

تمكّنت القيادة العامة لشرطة الشارقة من ضبط أشخاص بحوزتهم 60 طناً من الألعاب النارية؛ وذلك ضمن جهودها المستمرة لتعزيز الأمن والسلامة العامة، والتصدي للممارسات السلبية التي تشكل خطراً على أفراد المجتمع، خاصة خلال فترة المناسبات والأعياد الرسمية.

وأوضح العميد إبراهيم مصبح العاجل -مدير عام الإدارة العامة لمراكز الشرطة الشاملة- بأن عمليات الضبط جاءت بعد متابعة دقيقة ورصد شامل، وقد أسفر ذلك عن تحديد مواقع المروجين وضبطهم، وكان بحوزتهم كميات من الألعاب النارية المهيئة للبيع بطريقة غير قانونية، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

وأكد العاجل أن ترويج الألعاب النارية واستخدامها بطرق عشوائية يمثل تهديداً مباشراً للسلامة العامة؛ لما قد تسببه من إصابات وحوادث، فضلاً عن إزعاج السكان، وإلحاق الأضرار بالممتلكات.

ودعت شرطة الشارقة أفراد المجتمع وأولياء الأمور إلى ضرورة الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها، وتوعية الأبناء بمخاطر الألعاب النارية، والتعاون والإبلاغ عن أي ممارسات مخالفة عبر الرقم 901 المخصص للحالات غير الطارئة، مؤكدةً استمرار حملاتها التوعوية والرقابية للحد من هذه السلوكيات؛ حفاظاً على أمن المجتمع وسلامته.