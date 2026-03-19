هدية ورسالة.. مبادرة إنسانية لدعم المسافرين المتأثرين بتأخر الرحلات في مطار دبي

في مشهد يعكس البعد الإنساني، تداول مسافرون من الزوار والسياح عبر منصات التواصل الاجتماعي صوراً لهدية تذكارية قدمت لهم في مطار دبي الدولي، عقب تأثر رحلاتهم بعمليات الإغلاق الجزئي للمجال الجوي خلال الأيام الماضية.

الهدية، التي حملت طابعاً رمزياً يعكس معالم دبي، جاءت مرفقة برسالة تقدير موجهة للمسافرين، عبرت فيها دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي امتنانها لصبرهم وتفهمهم خلال الظروف الاستثنائية.

وتعكس هذه المبادرة نهج دبي في التعامل مع الأزمات وإدارتها، ليس فقط من خلال الحلول اللوجستية والتشغيلية، بل أيضاً عبر الاهتمام بالتجربة الإنسانية للمسافر. ففي الوقت الذي تركز فيه المطارات عادة على إدارة الحركة وجدولة الرحلات، اختارت دبي أن تضيف بعداً إنسانياً بسيطاً لكنه عميق التأثير.

الرسالة المرفقة بالهدية شددت على أن سلامة ورفاه المسافرين تظل أولوية، وهو ما يتماشى مع سمعة الإمارة كمركز عالمي يوازن بين الكفاءة التشغيلية والاهتمام بالتفاصيل التي تصنع الفارق في تجربة الزوار.

"نتطلع للترحيب بكم مجدداً".. بهذه العبارة الختامية اختارت دبي أن تودع المسافرين المغادرين، في الرسالة التي حملت أكثر من مجرد كلمات، وعكست نهجاً إنسانياً يضع تجربة المسافر في صميم الاهتمام.

ولاقت هذه المبادرة تفاعلاً على منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبر العديد من المسافرين عن تقديرهم لهذه اللفتة، معتبرين أنها لفتة غير متوقعة لكنها مؤثرة.

وقال مسافرون إن مثل هذه المبادرات تشكل عاملاً مهماً في ترك انطباع إيجابي دائم لديهم، حتى في ظل هذه الظروف، مشيرين إلى أن هذه اللفتة تشكل مثالاً على كيف يمكن لتصرف بسيط أن يحول تجارب السفر إلى ذكرى لا تنسى.