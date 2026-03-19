شرطة دبي تُحذر من فتح رابط إلكتروني يدعي "الاطلاع على آخر المستجدات حول الأوضاع الراهنة"

حذّر مركز مكافحة الاحتيال بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، أفراد المجتمع من فتح رابط إلكتروني يصل إلى الهواتف النقالة عبر رسالة نصية، تدّعي أن "الرابط يُمكنهم من الاطلاع على آخر المستجدات الصادرة عن حكومة دبي حول الأوضاع الراهنة".

مؤكدةً أن متابعة الأخبار والمعلومات تتم حصراً عبر القنوات الرسمية المعتمدة. ودعت الجمهور إلى الإبلاغ عن أي محاولات احتيال عبر تطبيق شرطة دبي الذكي، أو بالاتصال على الرقم 901، أو من خلال منصة eCrime المخصّصة لتلقي بلاغات الجرائم الإلكترونية.