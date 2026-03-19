«سالك» تعلن استئناف رسوم التعرفة المرنة المعتادة بعد رمضان.. 6 دراهم في الذروة وإعفاء ليلي

أعلنت «سالك» استئناف رسوم التعرفة المرنة المعتادة لرسوم العبور عبر بواباتها في دبي، وذلك بعد انتهاء شهر رمضان المبارك، وعودة النظام المعتاد على جميع البوابات.

وأوضحت الشركة أن التعرفة المعتادة ستطبق من الاثنين إلى السبت وفق نظام أوقات الذروة وخارج الذروة، حيث تبلغ رسوم العبور 6 دراهم خلال أوقات الذروة التي تمتد من الساعة 6:00 صباحاً إلى 10:00 صباحاً، ومن 4:00 مساءً إلى 8:00 مساءً.

في المقابل، تُفرض رسوم 4 دراهم خارج أوقات الذروة من 10:00 صباحاً إلى 4:00 مساءً، ومن 8:00 مساءً حتى 1:00 بعد منتصف الليل.

وبيّنت أن الفترة الممتدة من 1:00 بعد منتصف الليل حتى 6:00 صباحاً ستكون معفاة من الرسوم (مجاناً)، في إطار تنظيم الحركة المرورية خلال ساعات الليل.

وفيما يخص يوم الأحد، أشارت «سالك» إلى تطبيق تعرفة موحدة بقيمة 4 دراهم خلال الفترة من 6:00 صباحاً حتى 1:00 بعد منتصف الليل، على أن تستمر فترة الإعفاء (مجاناً) من الساعة 1:00 بعد منتصف الليل حتى الساعة 6:00 صباحاً، وذلك باستثناء أيام الأعياد والمناسبات والفعاليات.

وأكدت الشركة أن استئناف التعرفة المرنة يأتي ضمن جهودها لإدارة الحركة المرورية بكفاءة، وتحقيق انسيابية أفضل على الطرق، عبر توزيع الكثافة المرورية على مدار اليوم.