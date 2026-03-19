" الوطني للارصاد " : تأثر الدولة بحالة من عدم الاستقرار الجوى من السبت وحتى 27 مارس

أفاد المركز الوطني للارصاد أن الدولة تتأثر بحالة من عدم الاستقرار الجوي، حيث تتدفق تشكيلات من السحب من الغرب باتجاه الدولة، مما يؤدي إلى تطور خلايا من السحب الركامية على مناطق متفرقة على فترات، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة، مع حدوث البرق والرعد أحيانًا، واحتمال تساقط حبات البرد على مناطق محدودة.

*السبت:* سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة، وتكون غزيرة على المناطق الشمالية والشرقية ومدينة العين نهارًا.

*الأحد:* تتكون السحب الركامية على مناطق متفرقة، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة، خاصة على المناطق الشمالية والشرقية والعين.

*الإثنين والثلاثاء:* استمرار تكوّن السحب الركامية على أغلب مناطق الدولة، مع سقوط أمطار متفاوتة الغزارة.

*الأربعاء:* تستمر السحب في الظهور، مع فرصة لهطول أمطار على بعض المناطق الشمالية والشرقية.

*من الخميس إلى السبت:* تتطور السحب الركامية على مناطق متفرقة من الدولة، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.