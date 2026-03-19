سحوبات على سيارات وسبائك وهواتف .. إقامة دبي تنظم احتفالية افتراضية للعمال بــ"عيد الفطر "

أعلنت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب – دبي عن تنظيم احتفالية افتراضية بمناسبة عيد الفطر السعيد موجهة للقوى العاملة في إمارة دبي، وذلك ضمن مبادراتها المجتمعية الهادفة إلى مشاركة هذه الفئة فرحة العيد وتعزيز روح التلاحم المجتمعي تحت شعار "عيد الفطر.. لنحتفل بالعيد معاً"

وأفادت الإدارة بأن تنظيم هذه المبادرة يأتي تنفيذًا لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، تقديرًا للدور الحيوي الذي تضطلع به القوى العاملة في دعم مسيرة التنمية في الإمارة، وانسجامًا مع رؤية دبي في ترسيخ قيم العطاء وتعزيز التماسك المجتمعي.

وأفادت بأن الفعالية الافتراضية، تُقام يومي 20و21 مارس، وتبدأ في اليوم الأول من الساعة 2:00 ظهراً حتى 10:00 مساءً، وفي اليوم الثاني من الساعة 11:00 صباحاً حتى 7:00 مساءً، وتتضمن فقرات ترفيهية وتفاعلية وسحوبات على جوائز متنوعة تشمل سيارات وسبائك ذهبية وتذاكر سفر وهواتف محمولة، إضافة إلى برامج وأنشطة تهدف إلى نشر أجواء الفرح والبهجة احتفاءً بهذه المناسبة .

وأشارت إلى أن الاحتفال الافتراضي سوف يبث عبر تطبيق "بلو كونيكت" “Blue Connect” ، الذي يوفر منصة رقمية مخصصة للقوى العاملة تتضمن محتوى ترفيهياً متنوعاً يشمل فيديوهات وألعاباً تفاعلية ومسابقات، بما يتيح للجميع المشاركة في الفعاليات والاستمتاع بالأجواء الاحتفالية.

وأوضحت أنه يشارك في دعم الفعالية مجموعة من الشركاء والرعاة، من بينهم شركة دو، فلاي دبي، ملبار قولد، إضافة إلى عدد من الجهات الداعمة التي أسهمت في إنجاح هذه المبادرة المجتمعية.

وفي هذا السياق، قال نائب المدير العام للهوية وشؤون الأجانب -دبي اللواء عبيد مهير بن سرور إن الاحتفالية تهدف إلى تكريم جهود القوى العاملة وتقدير مساهماتهم اليومية في بناء مدينة دبي، كما نسعى من خلالها إلى مشاركة هذه الفئة فرحة العيد وإبراز دورهم المحوري في دعم مسيرة التنمية المستدامة."

بدوره أفاد مساعد المدير العام لقطاع تنظيم علاقات العمل العقيد عمر مطر المزينة، "أن هذه المبادرة تأتي في إطار حرص الإدارة على تعزيز بيئة عمل إيجابية وشاملة، وترسيخ شعور الانتماء لدى القوى العاملة، حيث تسهم هذه الأنشطة في تعزيز الروابط المجتمعية وإضفاء أجواء من السعادة والتقدير في هذه المناسبة المباركة."

وأكد أن هذه الفعالية تعزز التزام الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب – دبي بدورها المجتمعي، من خلال المبادرات التي تسهم في تعزيز جودة الحياة وترسيخ قيم التسامح والتكافل، بما يعكس المكانة الإنسانية لإمارة دبي ويعزز صورتها كمدينة عالمية تحتضن مختلف الثقافات وتقدر جهود جميع فئات المجتمع.