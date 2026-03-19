قرقاش: الإمارات ستعود أكثر تصميمًا ونجاحًا.. ولن ينجح العدوان الإيراني في مساعيه
أكد المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة أنور بن محمد قرقاش أن ما يُتداول عن فرض قيود على حركة رؤوس الأموال في دولة الإمارات غير صحيح ، قائلا إن الإمارات ستعود أكثر تصميمًا ونجاحًا، ولن ينجح العدوان الإيراني في مساعيه.
وقال عبر حسابه الرسمي على موقع "إكس" :"حذرنا مرارًا من خطورة الشائعات في زمن الحروب. وما يُتداول عن فرض قيود على حركة رؤوس الأموال في دولة الإمارات غير صحيح، وتفنّده الجهات الرسمية بوضوح".
وتابع قائلا: "تاريخ الإمارات الاقتصادي قائم على الانفتاح وحرية انتقال الأموال، وهو أحد أعمدة نجاحها وجاذبيتها الاستثمارية".
وأكد قرقاش: "الإمارات ستعود أكثر تصميمًا ونجاحًا، ولن ينجح العدوان الإيراني في مساعيه".
