أكد المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة أنور بن محمد قرقاش أن ما يُتداول عن فرض قيود على حركة رؤوس الأموال في دولة الإمارات غير صحيح ، قائلا إن الإمارات ستعود أكثر تصميمًا ونجاحًا، ولن ينجح العدوان الإيراني في مساعيه.

وقال عبر حسابه الرسمي على موقع "إكس" :"حذرنا مرارًا من خطورة الشائعات في زمن الحروب. وما يُتداول عن فرض قيود على حركة رؤوس الأموال في دولة الإمارات غير صحيح، وتفنّده الجهات الرسمية بوضوح".

وتابع قائلا: "تاريخ الإمارات الاقتصادي قائم على الانفتاح وحرية انتقال الأموال، وهو أحد أعمدة نجاحها وجاذبيتها الاستثمارية".

وأكد قرقاش: "الإمارات ستعود أكثر تصميمًا ونجاحًا، ولن ينجح العدوان الإيراني في مساعيه".