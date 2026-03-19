شرطة أبوظبي ومركز المتابعة والتحكم يدعوان للالتزام بضوابط أنظمة كاميرات المراقبة في المنازل

دعت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، بالتعاون مع مركز المتابعة والتحكم، أفراد المجتمع إلى ضرورة الالتزام بالضوابط والاشتراطات المعتمدة عند تركيب واستخدام أنظمة المراقبة في المنازل (كاميرات المراقبة)، وذلك تحت شعار “كن مطمئناً”، الهادفة إلى تعزيز الأمن والسلامة والحفاظ على الخصوصية .

وأوضحت أن كاميرات المراقبة المرئية هي أجهزة تقوم بالتقاط الصور وتسجيل الفيديوهات لمناطق معينة لغاية الرصد والمراقبة وتسجيل الأحداث وتستخدم في المنازل لتوفير بيئة أكثر أمانا في أماكن مستوى التغطية في المنازل .

وحثت على ضرورة الالتزام التام بعدم نشر أي مادة فيلمية تسجيلية أو صورة ملتقطة من نظام المراقبة المرئية، عبر أي وسيلة كانت (من وسائل التواصل الاجتماعي أو غيرها) وأهمية حفظ النظام في مكان آمن يصعب العبث فيه، وتجنب تغطية الأماكن الخاصة في المنزل مع مراعاة خصوصية المنازل المحيطة، وذلك على اعتبار أن الأمان نعمة يستحقها كل البشر.