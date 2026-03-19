مواقيت صلاة عيد الفطر المبارك في الإمارات

نشرت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة مواعيد صلاة عيد الفطر المبارك في الإمارات، ودعت إلى ضرورة مراعاة فروقات التوقيت طبقاً للتقويم الرسمي المعتمد.

وجاءت مواقيت صلاة عيد الفطر للعام 1447 ه / 2026 م، كالآتي:

6:44 في إمارة أبوظبي

6:40 في إمارة دبي

6:39 في إمارة الشارقة

6:40 في إمارة عجمان

6:40 في إمارة أم القيوين

6:38 في إمارة رآس الخيمة

6:37 في إمارة الفجيرة

6:38 في مدينة العين

6:48 في منطقة الظفرة

6:37 في المنطقة الشرقية - الشارقة