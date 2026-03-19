عبدالله بن زايد يبحث هاتفياً مع عدد من المسؤولين ووزراء الخارجية مستجدات الأوضاع الإقليمية

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال اتصالات هاتفية مع عدد من المسؤولين ووزراء خارجية الدول الشقيقة والصديقة، مستجدات الأوضاع الإقليمية، مع استمرار الاعتداءات الصاروخية الإيرانية الغاشمة والإرهابية التي تستهدف دولة الإمارات وعدداً من الدول الشقيقة.

وأجرى سموه مباحثات هاتفية مع الدكتور سوبرامنيام جايشانكار، وزير الشؤون الخارجية في جمهورية الهند، وناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج في المملكة المغربية، وبيكا هافيستو، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان.

وبحثوا خلال الاتصالات تأثيرات هذه التطورات في أمن واستقرار المنطقة، وانعكاساتها السلبية على الاقتصاد العالمي وأمن إمدادات الطاقة.

وأعربوا عن إدانتهم الشديدة لهذه الاعتداءات الصاروخية الغاشمة والإرهابية، مؤكدين أنها تمثل انتهاكاً صارخاً لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتهديداً مباشراً لأمن الدول وسيادتها واستقرار المنطقة.

وشددوا على حق الدول التي تعرضت لهذه الاعتداءات في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها وسلامة أراضيها، وصون أمن مواطنيها والمقيمين والزائرين، بما يتوافق مع أحكام القانون الدولي.

كما أعرب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال الاتصالات، عن تقديره لمواقف التضامن التي أبدتها الدول الشقيقة والصديقة تجاه دولة الإمارات، مؤكداً سلامة جميع المقيمين والزائرين على أرضها.

وجرى خلال الاتصالات الهاتفية أيضاً بحث سبل تعزيز التعاون الدولي وتكثيف الجهود المشتركة، بما يسهم في صون الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

من ناحية أخرى ، قدم سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال الاتصال الهاتفي مع ناصر بوريطة، خالص التهاني والتبريكات إلى المملكة المغربية الشقيقة بمناسبة فوز المنتخب المغربي لكرة القدم بكأس الأمم الإفريقية 2025.