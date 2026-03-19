سيف بن زايد وخالد بن زايد ونهيان بن مبارك يعزون في وفاة آلاء نادر

قدّم الفريق سموّ الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، واجب العزاء في وفاة الفلسطينية، آلاء نادر عوني مشتهى، التي وقعت ضحية الاعتداءات الإيرانية السافرة التي استهدفت أراضي الدولة.

حضر العزاء إلى جانب سموّه، الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش.

وأعرب سموّه، خلال زيارته مجلس العزاء في مجلس الهواشم بمنطقة الباهية في أبوظبي، عن خالص تعازيه، وصادق مواساته لأسرة الفقيدة، سائلاً الله تعالى أن يتغمدها بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

كما قدّم سموّ الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء هيئة زايد لأصحاب الهمم، واجب العزاء في وفاة الفلسطينية، آلاء نادر عوني مشتهى، التي وقعت ضحيةً للاعتداءات الإيرانية السافرة على أراضي الدولة.

وأعرب سموّه، خلال زيارته مجلس العزاء بمجلس الهواشم في أبوظبي، عن صادق تعازيه ومواساته لأسرة الفقيدة، داعياً المولى تعالى أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يُسكنها فسيح جناته، وأن يُلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

كانت «آلاء نادر عوني مشتهى» من الكوادر المتخصصة في التأهيل لدى هيئة زايد لأصحاب الهمم، وعملت مع أصحاب الهمم، لتعزيز مهاراتهم وتأهيلهم، بما يسهم في تعزيز جودة حياتهم.