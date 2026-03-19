رئيس الدولة وسلطان عُمان ورئيس وزراء إثيوبيا يؤكدون ضرورة اللجوء للحوار والدبلوماسية لمعالجة قضايا المنطقة

تبادل صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مع أخيه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان الشقيقة، خلال اتصال هاتفي، أمس، التهاني بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، داعيين المولى تعالى أن يعيده على البلدين وشعبيهما بالخير والبركة، وعلى شعوب العالم أجمع بالأمن والازدهار.

كما تطرّق الاتصال إلى التطورات التي تشهدها المنطقة، إثر التصعيد العسكري وتداعياته الخطرة على الأمن والاستقرار الإقليميين، مؤكدين ضرورة اللجوء إلى الحوار والحلول الدبلوماسية في معالجة قضايا المنطقة، بما يحفظ الأمن والسلم فيها.

وبحث صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، خلال اتصال هاتفي تلقاه، أمس، من رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، الدكتور آبي أحمد، التطورات التي تشهدها المنطقة في ظل التصعيد العسكري، وما ينطوي عليه من تداعيات خطرة على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وجدد الدكتور آبي أحمد إدانة الاعتداءات الإيرانية السافرة التي تواصل استهداف دولة الإمارات ودول المنطقة، لما تُمثّله من انتهاك لسيادتها والقوانين والأعراف الدولية.

كما أكّد تضامن إثيوبيا مع دولة الإمارات تجاه كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها، وضمان سلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها.

وأكّد الجانبان ضرورة الوقف الفوري للتصعيد، واللجوء إلى الحوار الجاد والوسائل الدبلوماسية، لتسوية مختلف القضايا العالقة في المنطقة، بما يجنّبها مزيداً من التوترات الأمنية والأزمات، ويحفظ الأمن والاستقرار الإقليميين.

من جانب آخر، أعرب صاحب السموّ رئيس الدولة عن خالص تعازيه وصادق مواساته إلى رئيس الوزراء والشعب الإثيوبي الصديق في ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية التي تسببت بها الأمطار الغزيرة، مؤكداً تضامن دولة الإمارات مع إثيوبيا في هذه الظروف الصعبة.

