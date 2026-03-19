الإمارات تدين الاستهداف الإيراني الإرهابي لمدينة رأس لفان بقطر

عبّر سموّ الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، عن إدانة دولة الإمارات واستنكارها الشديدين للاعتداء الإيراني الإرهابي الذي استهدف مدينة رأس لفان الصناعية في دولة قطر الشقيقة، والذي أسفر عن وقوع أضرار جسيمة.

وشدد سموّه على أن هذه الاعتداءات تُعدّ تصعيداً خطراً، وانتهاكاً لمبادئ القانون الدولي، مؤكداً تضامن ووقوف دولة الإمارات الكامل مع دولة قطر، ودعمها المطلق للإجراءات كافة التي تتخذها لصون وحماية أمنها، وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، والحفاظ على استقرارها.

وأكّد سموّه أن هذا الاعتداء الذي استهدف البنية التحتية الصناعية يُمثّل تهديداً مباشراً لأمن الطاقة العالمي، ولأمن واستقرار المنطقة وشعوبها، وينطوي على تداعيات بيئية وإنسانية خطرة.

