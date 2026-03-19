بتوجيهات رئيس الدولة.. ولي عهد أبوظبي يعتمد منافع سكنية للمواطنين في الإمارة بـ 4.21 مليارات درهم

بتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، اعتمد سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، صرف حزمة منافع سكنية للمواطنين في إمارة أبوظبي، بقيمة إجمالية بلغت 4.21 مليارات درهم، استفاد منها 2652 مواطناً ومواطنة على مستوى الإمارة.

تشمل الحزمة قروضاً سكنية بقيمة 2.1 مليار درهم، استفاد منها 1415 مواطناً ومواطنة، كما تشمل منح مساكن جاهزة بقيمة 1.82 مليار درهم، استفاد منها 914 مواطناً ومواطنة، إضافة إلى منح أراضٍ سكنية بقيمة 144 مليون درهم، استفاد منها 185 مواطناً ومواطنة، وإعفاء كبار المواطنين والمتقاعدين من ذوي الدخل المحدود وورثة المتوفين من سداد مستحقات القروض السكنية، بقيمة 142 مليون درهم، استفاد منها 138 من المواطنين في الإمارة.

ويأتي اعتماد صرف الحزمة الأولى للمنافع السكنية لعام 2026 تزامناً مع قرب حلول عيد الفطر المبارك، انطلاقاً من حرص القيادة الرشيدة على تعزيز رفاه الأسر الإماراتية، وضمان استقرارها الأسري والاجتماعي ضمن بيئة تلبي احتياجات المواطنين.

وبهذه المناسبة، قال رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للإسكان، محمد علي الشرفا: «نتقدم بخالص الشكر والامتنان إلى صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، على توجيهاتهما السامية، واهتمامهما المستمر بشؤون المواطن، وحرصهما الدائم على توفير أفضل سبل العيش الكريم».

وأضاف: «توجيهات القيادة بصرف هذه الحزمة من المنافع السكنية، تعكس حرصها على تحقيق تطلعات المواطنين، وتلبية احتياجاتهم السكنية، بما يسهم في تعزيز جودة حياتهم واستقرارهم الأسري والاجتماعي».

من جهته، قال المدير العام لهيئة أبوظبي للإسكان، حمد حارب المهيري: «إن الحزمة السكنية الجديدة تُجسّد التزام القيادة الرشيدة بتوفير الحياة الكريمة للمواطنين، وتعزيز استقرارهم الأسري، بما يواكب أهداف التنمية الشاملة، ويؤكد دور السكن الملائم في بناء مجتمع مستقر».

وأشار إلى أن الهيئة تواصل تطوير خدماتها وبرامجها، لتسهيل حصول المواطنين على مساكن مناسبة تلبي احتياجاتهم، بما يتماشى مع توجيهات القيادة الرشيدة ورؤيتها الطموحة ببناء مستقبل أكثر ازدهاراً لأبناء الوطن. وبهذه الحزمة، يرتفع مجموع المنافع السكنية المقدمة للمواطنين في أبوظبي منذ تأسيس الهيئة إلى أكثر من 132 ألف منفعة سكنية، بقيمة إجمالية تجاوزت 181 مليار درهم.