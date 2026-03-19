عبدالله بن زايد يدين بشدة خلال اتصال هاتفي مع حسين الشيخ الاعتداء الصاروخي الإيراني الغاشم والإرهابي على الضفة الغربية

أدان سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، واستنكر بشدة، خلال اتصال هاتفي اليوم مع حسين الشيخ، نائب رئيس دولة فلسطين الشقيقة، الاعتداء الصاروخي الإيراني الغاشم والإرهابي، الذي استهدف الضفة الغربية، وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين الأبرياء.

وقدم سموه خالص تعازيه لكافة الشعب الفلسطيني في ضحايا هذه الاعتداءات الإيرانية الغاشمة والإرهابية، كما أعرب عن تمنياته بالشفاء العاجل لجميع المصابين.