«دبي لخبراء المستقبل» يتلقى طلبات التسجيل حتى 17 أبريل المقبل

أعلنت مؤسسة دبي للمستقبل عن بدء تلقي طلبات التسجيل في الدورة السادسة من «برنامج دبي لخبراء المستقبل»، أول برنامج حكومي على مستوى العالم يهدف لتدريب نخبة من خبراء المستقبل وتمكينهم من المساهمة في تصميم سياسات واستراتيجيات وأبحاث مستقبلية مبتكرة تعزز مكانة دبي في مصاف أفضل المدن العالمية استعداداً للمستقبل.

ويركز البرنامج على ترسيخ ممارسات استشراف المستقبل في القطاعات الرئيسة والحكومية، وإعداد القيادات الإماراتية المتميزة التي تسهم في صياغة السياسات والاستراتيجيات والابتكارات المستقبلية لحكومة دبي.

ويستضيف البرنامج الذي تنظمه أكاديمية دبي للمستقبل وتم إطلاقه بالتعاون بين المجلس التنفيذي لإمارة دبي ومؤسسة دبي للمستقبل، نخبة من الخبراء العالميين الروّاد لدعم تطوير قدرات الاستشراف وتطبيقاته المتقدمة.

وحقق البرنامج على مدى الدورات الخمس الماضية أثراً نوعياً بتخريج 99 خبيراً يمثلون 45 جهة حكومية وشبه حكومية، وشهد إنجاز 133 مشروعاً متخصصاً في مختلف مجالات الاستشراف المستقبلي.

وأكد نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، عبدالعزيز الجزيري، أن النقلات النوعية التي سجلتها دبي، والإنجازات القياسية التي تميّز حاضرها وترسم معالم مستقبلها، تستند إلى منظومة متكاملة لاستشراف المستقبل تؤمن بأهمية تمكين المواهب الوطنية بالمهارات المستقبلية، كونها تشكل ركيزة أساسية لرؤية القيادة لمستقبل دبي.

وقال: «دبي ماضية في تحقيق الريادة والاستباقية عبر تكريس ثقافة الاستعداد للمستقبل وتصميم فرصه وتمكين خبراء مختصين باستشرافه في مختلف مؤسسات القطاع الحكومي».

ويمتد البرنامج على ستة أشهر، ويقدّمه خبراء محليون ودوليون. ويتكوّن من مستويين: أولهما محلل المستقبل المعتمد، ويتخصص في بناء قدرات استشراف المستقبل. أما الثاني فهو تنفيذي المستقبل المعتمد، ويتضمن تطبيق استشراف المستقبل على تحديات واقعية.

ويحظى منتسبو البرنامج، فور إتمامه، بفرصة الانضمام إلى شبكة خريجي برنامج دبي لخبراء المستقبل، حيث يمكنهم حضور فعاليات مؤسسة دبي للمستقبل، والانضمام إلى شبكات إقليمية ودولية في مجال الاستشراف، والمساهمة بخبراتهم في مبادرات البرنامج بصفة متحدثين ضيوف أو محكّمين في مشاريع استشراف المستقبل، كما تمكّنهم شبكة الخريجين من مواصلة التعاون وتبادل المعارف فيما بينهم، بالتزامن مع دعم المبادرات الحكومية المتخصصة باستشراف وتصميم المستقبل.

ويستقبل البرنامج طلبات الراغبين بالالتحاق به من الموظفين الإماراتيين في الجهات الحكومية وشبه الحكومية في دبي من فئتَي الإدارة الوسطى والعليا حتى 17 أبريل المقبل.