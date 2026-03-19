«إقامة دبي» تعلن مواعيد العمل خلال إجازة عيد الفطر

أعلنت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب - دبي مواعيد العمل الرسمية خلال إجازة عيد الفطر المبارك لعام 2026، مؤكدة استمرار تقديم خدماتها للمتعاملين عبر مراكز الخدمة والقنوات الرقمية، لضمان إنجاز المعاملات بسهولة وسلاسة خلال فترة الإجازة.

وأوضحت الإدارة أن الإجازة الرسمية ستبدأ اعتباراً من اليوم الخميس، على أن يُستأنف الدوام الرسمي يوم الاثنين المقبل.

وأكّدت «إقامة دبي» أن مركز سعادة المتعاملين في مطار دبي الدولي - مبنى (3)- صالة القادمين، سيواصل تقديم خدماته على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، بما يضمن تسهيل الإجراءات وخدمة المسافرين والمتعاملين. كما سيتمكن المتعاملون من الحصول على الخدمات في مركز المنارة، وذلك من الساعة 8:00 صباحاً حتى 1:00 مساء يومياً، باستثناء يوم الجمعة من الساعة 8:00 صباحاً حتى 12:00 ظهراً.

كما يستمر نظام العمل في إدارة المتابعة - قسم خدمات الجمهور في العوير من الساعة 7:00 صباحاً حتى 6:00 مساء يومياً، باستثناء يوم الجمعة من الساعة 7:00 صباحاً حتى 11:00 صباحاً، ومن 1:00 ظهراً حتى 6:00 مساء.

ودعت الإدارة المتعاملين إلى الاستفادة من القنوات الرقمية المتاحة، لإنجاز معاملاتهم بسهولة، عبر الموقع الإلكتروني www.gdrfad.gov.ae والتطبيق الذكي GDRFA DXB، إضافة إلى تطبيق DubaiNow، بما يُسهم في تعزيز كفاءة الخدمات، وتحسين تجربة المتعاملين.

وأشارت إلى أنه بإمكان المتعاملين التواصل مع مركز الاتصال «آمر» عبر الرقم المجاني 8005111، المتاح على مدار الساعة، للاستفسار أو الحصول على الدعم اللازم.