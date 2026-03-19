غداً أول أيام عيد الفطر المبارك        

أعلن ديوان الرئاسة، استناداً إلى ما رفعته «لجنة تحرّي هلال شهر شوال لسنة 1447هـ» المنبثقة عن مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، والتي عقدت اجتماعها بهذا الخصوص مساء أمس في العاصمة أبوظبي وبعد مداولة ما ورد إلى اللجنة من تقارير ونتائج التحرّي في ربوع الدولة، عدم ثبوت رؤية هلال شهر شوال مساء أمس. وبذلك يكون اليوم (الخميس) هو المتمم لشهر رمضان المبارك لعام 1447هـ، ويكون يوم غدٍ الجمعة الموافق 20 مارس 2026 غرة شهر شوال 1447هـ، وأول أيام عيد الفطر المبارك في الدولة. ورفع رئيس وأعضاء اللجنة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى أخيه صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى إخوانهما أصحاب السموّ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد، حكام الإمارات، وإلى سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وإلى أولياء العهود، وإلى شعب الإمارات، وأن يعيده على وطننا الغالي باليمن والخير والبركات.