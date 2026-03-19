«حصنتك باسم الله يا وطن» لافتات تزين واجهات المنازل في إمارات الدولة

برزت في مختلف إمارات الدولة مظاهر وطنية استثنائية، تمثلت في تزايد تعليق لافتات على واجهات المنازل تحمل عبارة «حصنتك باسم الله يا وطن»، المستمدة من النشيد الوطني، في تعبير صادق عن عمق الانتماء، ورسالة تعكس وعي المجتمع وثقته بوطنه وقيادته، وتؤكد أن محبة الوطن في مثل هذه الظروف تتجسد في مواقف وسلوكيات تعزز الطمأنينة والاستقرار.

وبدت واجهات المنازل متشحة بعبارات تحمل دعاءً صادقاً للوطن، في صورة تعكس روحاً جماعية متماسكة، تعبر عن حب راسخ للإمارات، وإيمان عميق بقدرتها على تجاوز مختلف التحديات بثقة وثبات.

وتحولت هذه المبادرة الشعبية إلى رسالة بصرية موحدة، تعكس ترابط المجتمع الإماراتي وتكاتفه، وتؤكد أن أبناء الدولة يقفون صفاً واحداً، مستندين إلى منظومة قيم راسخة تقوم على الولاء والانتماء، والالتزام بالتوجيهات الرسمية، والتعامل الواعي مع مختلف المستجدات.

وتفصيلاً، أكد المواطن محمد عبدالله الشامسي، الذي علق لافتة «حصنتك باسم الله يا وطن» على واجهة منزله، أن ما يشهده المجتمع اليوم «امتداد لنهج أصيل في الإمارات»، مشيراً إلى أن ثقافة التلاحم تظهر بوضوح في مثل هذه المواقف، حيث يحرص الجميع على التعبير عن دعمهم الوطن بطرق إيجابية تعزز الثقة وتبعث الطمأنينة.

وأضاف أن المجتمع الإماراتي اعتاد في مختلف الظروف أن يكون أكثر تماسكاً، من خلال الالتزام بالمعلومات الصادرة عن الجهات الرسمية، وتجنب تداول الشائعات، وهو ما يعكس مستوى عالياً من الوعي والمسؤولية المجتمعية.

وذكرت شمة اليماحي أن «اللافتات المستمدة من النشيد الوطني ليست مجرد عبارات مكتوبة، بل مشاعر صادقة يعبر عنها المواطنون والمقيمون على هذه الأرض الطيبة»، مضيفة أنها تحمل رسالة طمأنينة داخل المجتمع، خصوصاً للأسر والأطفال، وتؤكد أن «الإمارات بخير» في ظل قيادة حريصة على سلامة الجميع.

وأشارت إلى أن تكرار المشهد في إمارات الدولة يعكس وحدة المشاعر بين أفراد المجتمع، وأن المبادرة تحولت إلى سلوك يومي يشارك فيه الجميع بروح إيجابية.

وأكدت منى الحمودي أن هذه المبادرات تعكس وعياً مجتمعياً متقدماً، حيث لم يكتفِ الأفراد بمتابعة الأحداث، بل بادروا إلى التعبير عن دعمهم الوطن بأساليب حضارية، تسهم في رفع المعنويات وتعزيز الثقة.

وأضافت أن مشاركة المقيمين في هذه المبادرات تعكس عمق التعايش داخل الدولة، حيث يتشارك الجميع الشعور ذاته تجاه الإمارات، باعتبارها وطناً يحتضن الجميع، ويحرص على أمنهم واستقرارهم.

وذكرت أن هذا الحراك انتشر بشكل واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث تداول المستخدمون صور اللافتات على المنازل، في مشهد يعكس وحدة المشاعر، ويترجم حب الوطن إلى ممارسات ملموسة، تسهم في تعزيز الروح الإيجابية داخل المجتمع.

وأكد صاحب شركة الإمارات لتجارة الأعلام وساريات الأعلام، محمد علي الحربي، أن المبادرة جاءت استجابة لحاجة مجتمعية لإيصال رسالة طمأنينة، مفادها أن «الوضع آمن ومستقر»، مشيراً إلى أن الشركة، باعتبارها جهة وطنية متخصصة في الأعلام الرسمية ومستلزمات المناسبات الحكومية، سارعت إلى توفير هذه اللافتات.

وقال إن المجتمع الإماراتي «اعتاد التكاتف في مختلف الظروف، سواء الاقتصادية أو غيرها»، مؤكداً أن الأزمات غالباً ما تعزز وحدة المجتمع، وتزيد مستوى التفاعل الإيجابي بين أفراده، حيث يبادر الجميع إلى الوقوف معاً بروح المسؤولية.

وأضاف الحربي أن هذه المواقف تكشف عن منظومة قيم راسخة، تقوم على التعاون والتلاحم، مشيراً إلى أن ما يميز المجتمع الإماراتي هو قدرته على تحويل التحديات إلى فرص لتعزيز التقارب، وترسيخ الثقة، وإظهار صورة متماسكة تعكس وعي أفراده والتزامهم بدعم استقرار الوطن.

وأوضح أن الالتزام بالتوجيهات الرسمية، والحرص على استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة، وتجنب الانسياق خلف الشائعات، تعد من أبرز الممارسات التي تظهر في مثل هذه الظروف، وتسهم في تعزيز الطمأنينة، وتؤكد أن الجميع شريك في الحفاظ على الاستقرار.

وبين أن الشركة طرحت اللافتات بأسعار رمزية، بهدف إتاحتها لأكبر شريحة ممكنة من المجتمع، والمساهمة في تعزيز الرسائل الإيجابية، لافتاً إلى أن المبادرة تأتي ضمن دور وطني تسعى الشركة من خلاله إلى دعم المجتمع، لأن مثل هذه المبادرات تسهم في ترسيخ قيم الولاء والانتماء لدى الأجيال الجديدة، حيث يرى الأبناء هذه الممارسات على أرض الواقع، ويتفاعلون معها، ما يعزز ارتباطهم بالوطن ويكرس مفاهيم الوحدة والتكاتف.