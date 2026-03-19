800 درهم مخالفة معايدة «اللايف» أثناء القيادة

أكد الخبير المروري المدير التنفيذي لـ«جمعية ساعد» للحد من الحوادث المرورية، جمال العامري، أن الانشغال باستخدام الهاتف ووسائل التواصل الاجتماعي أثناء القيادة، كان أحد أبرز الأسباب للحوادث المرورية خلال السنوات الأخيرة.

وقال لـ«الإمارات اليوم»، إن الانشغال بغير الطريق أثناء القيادة، سواء بالهاتف أو أي وسيلة كانت، يعد مخالفة مرورية، يعاقب عليها القانون بغرامة 800 درهم وأربع نقاط مرورية، مشيراً إلى أنها من أكثر المخالفات المرتكبة بين السائقين، وخصوصاً خلال الأعياد والمناسبات وتأخذ أشكالاً مختلفة، مثل التحدث وكتابة الرسائل النصية أو الصوتية أو الدردشة عبر «واتس أب» وتصفح وسائل التواصل الاجتماعي.

وحذر من تصوير مقاطع فيديو، وبث مباشر حيّ عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أثناء قيادة المركبات على الطرق السريعة، بهدف جذب المتابعين وزيادة عدد المشاهدات. كما حذر من تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على قواعد القيادة الآمن.

ولفت إلى أن عدم الالتزام بالقواعد أدى إلى وقوع حوادث عكرت صفو الفرحة بالعيد خلال السنوات الماضية، في حين تبذل وزارة الداخلية وإدارات المرور في الدولة جهوداً حثيثة للحد من هذا السلوك عبر زيادة التوعية المرورية. وشدد على أهمية التزام إرشادات المرور، والقيادة بحرص وتأنٍ، وترك مسافة كافية بين المركبات، والتقيد التام بقوانين وقواعد وأنظمة المرور، والسرعة المحددة، لتجنب مخاطر الحوادث وما ينجم عنها من إصابات وخسائر.

وقال إن استخدام الهاتف أثناء قيادة السيارة، يتسبب في تشتيت ذهن السائق، وتقليل تركيزه.

وأكدت أجهزة الشرطة في الدولة أن ارتكاب مخالفة استخدام الهاتف أثناء القيادة من أكثر المخالفات تسبباً في حوادث الطرق. وبثت شرطة أبوظبي بالتعاون مع مركز المتابعة والتحكم، وضمن حملة درب السلامة، العديد من مقاطع الفيديو لحوادث حقيقية وقعت بسبب انشغال السائقين بغير الطريق، وعدم الانتباه أثناء توقف حركة سير المركبات المفاجئ.

وأظهرت مقاطع الفيديو للحوادث عدم تركيز السائق على مسار الطريق، بسبب استخدام الهاتف سواء لتصفح الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي أو إجراء مكالمة، أو التقاط الصور، بما يؤدي إلى عواقب وخيمة ووقوع حوادث مرورية نتيجة عدم الانتباه للطريق أثناء القيادة والانحراف المفاجئ للمركبة.