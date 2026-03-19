شرطة الشارقة تصادر مركبات ودراجات مزعجة

أكدت القيادة العامة لشرطة الشارقة مصادرة مركبات ودراجات نارية تسبب الضوضاء والإزعاج، لافتة إلى تكثيف الحملات الرقابية، ورصد الدراجات والمركبات المخالفة.

وقالت إن مركز العمليات تلقى شكاوى من أفراد المجتمع بشأن الإزعاج الصادر عن بعض المركبات والدراجات، لافتة إلى التعامل مع هذه الحالات وفق إجراءات رادعة وصلت إلى المصادرة.

وأكد المدير العام للإدارة العامة للعمليات والدعم الأمني، العميد الركن عمر الغزال الشامسي، أن إجراءات الحجز والمصادرة تأتي ضمن جهودها للحفاظ على أمن المجتمع، وصون راحة السكان في الأحياء السكنية، والطرق العامة. وأشار إلى أن تمادي بعض أصحاب المركبات والدراجات النارية، لاسيما الشباب، في مخالفة القوانين وإزعاج السكان، سلوك يمس الطمأنينة العامة.

ودعا أولياء الأمور إلى القيام بمسؤولياتهم تجاه أبنائهم، وتوعيتهم بمخاطر هذه الممارسات وما يترتب عليها من تبعات قانونية، مؤكداً ضرورة توجيه الأبناء نحو السلوكيات الإيجابية، والحفاظ على هدوء الأحياء السكنية والطرق العامة.