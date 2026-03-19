رقابة مشددة على الأسعار في أسواق المنطقة الشرقية قبل العيد

كثفت بلديات المنطقة الشرقية استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك، عبر خطط ميدانية ورقابية موسعة تستهدف الأسواق والمنشآت الخدمية، بالتزامن مع دعوة الجمهور إلى الإبلاغ عن أي مخالفات عبر القنوات الذكية، لضمان سرعة الاستجابة وتعزيز كفاءة الرقابة.

وأكدت أهمية إشراك المجتمع في المنظومة الرقابية من خلال الإبلاغ عن أي تجاوزات، خصوصاً ما يتعلق بارتفاع الأسعار أو المخالفات الصحية، عبر التطبيقات الإلكترونية والمواقع الرسمية وخطوط الاتصال المباشر.

ووجهت بلدية الفجيرة إنذارات للمنشآت غير الملتزمة، خلال جولة تفتيشية نفذها قسم حماية المستهلك بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والسياحة، شملت عدداً من الأسواق ومنافذ البيع في الإمارة، ضمن الجهود المشتركة لتعزيز الرقابة وضمان حماية حقوق المستهلكين.

وهدفت الجولة إلى التحقق من جودة السلع المعروضة ومدى مطابقتها الاشتراطات المعتمدة، إضافة إلى التأكد من التزام المنشآت التجارية بوضع الأسعار بشكل واضح وإصدار الفواتير القانونية، مع التشديد على عدم استغلال الظروف برفع الأسعار أو المبالغة فيها من دون مبرر.

وأكدت البلدية ضرورة تقيد المنشآت بالتعليمات المنظمة للعمل التجاري، مشيرة إلى أن الحملات أسفرت في المقابل عن رصد مستوى التزام ملحوظ لدى عدد كبير من منافذ البيع، في حين نبهت أفراد المجتمع إلى استخدام قنواتها الذكية للإبلاغ عن أي مخالفات أو ملاحظات، عبر الموقع الإلكتروني، وتطبيق «الفجيرة الذكي»، والبريد الإلكتروني، إضافة إلى الرقم المجاني، مؤكدة أن هذه القنوات تتيح تقديم البلاغات بسهولة وسرعة، وترفقها بالمعلومات أو الصور الداعمة إن وُجدت، بما يسهم في تسريع إجراءات التحقق والمعالجة.

وشددت على أن التفاعل الإيجابي من الجمهور يعد ركيزة أساسية في تعزيز كفاءة العمل الرقابي، إذ يسهم في رصد المخالفات بشكل أسرع، خصوصاً تلك المرتبطة بارتفاع الأسعار أو الاشتراطات الصحية في المنشآت الغذائية والخدمية.

وأكدت البلدية أن فرقها المختصة تتعامل مع البلاغات فورياً وفق إجراءات محددة، تشمل التحقق الميداني واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين، مشيرة إلى أن هذه المنظومة التكاملية بين الجهات الرقابية والجمهور تسهم في حماية المستهلك والحفاظ على الصحة العامة، خاصة خلال المواسم التي تشهد كثافة في الحركة الشرائية.

وأعلنت بلدية دبا الفجيرة استكمال جاهزيتها للعيد من خلال تزيين الشوارع بالإضاءات والزينة الضوئية، إلى جانب تنفيذ خطة رقابية تشمل الأسواق والمسالخ والمنشآت الغذائية وصالونات الحلاقة والتجميل، للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية والمعايير المعتمدة.

وحددت ساعات العمل في المسالخ خلال أيام العيد، حيث يستقبل مسلخ دبا الذبائح من الساعة 6:00 صباحاً حتى 6:00 مساءً، في حين يعمل مسلخ البدية من الساعة 7:30 صباحاً حتى 1:00 ظهراً.

وأكد مدير عام البلدية، المهندس حسن سالم اليماحي، أن الاستعدادات تركز على توفير بيئة آمنة وصحية خلال أيام العيد، مشيراً إلى استمرار الحملات التفتيشية لضبط أي ممارسات مخالفة.

كما دعت البلدية أفراد المجتمع إلى التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات عبر مكتب الطوارئ أو منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدة أنها لن تتهاون مع أي تجاوزات تمس الصحة والسلامة العامة.

وفي دبا الحصن، بادرت البلدية بتزيين المدينة وتهيئة الحدائق والمرافق العامة، إلى جانب تكثيف الرقابة على الأسواق والمنشآت الغذائية، ضمن خطة تشغيلية متكاملة.

وقال مدير البلدية، طالب عبدالله اليحيائي، إن الفرق الرقابية تواصل تنفيذ جولات ميدانية مكثفة على الأسواق ومنافذ بيع المواد الغذائية، لضمان جودة المنتجات والالتزام بالاشتراطات المعتمدة، لافتاً إلى توفير قنوات اتصال على مدار الساعة لاستقبال البلاغات والاستفسارات.

وأضاف أن تكامل العمل الميداني مع القنوات الرقمية يعزز سرعة الاستجابة، ويرفع كفاءة الرقابة، بما يضمن تقديم خدمات بلدية متكاملة لسكان المنطقة وزوارها خلال عيد الفطر.