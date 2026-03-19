بلدية دبي تؤكد جاهزية المرافق الترفيهية والحدائق لاحتفالات العيد

أعلنت بلدية دبي عن خطة رقابية موسعة استعداداً لعطلة عيد الفطر، تتضمن جولات تفتيشية مكثفة وحملات رقابية ميدانية على مختلف الأنشطة والمنشآت في الإمارة، بهدف ضمان سلامة الأغذية والمنتجات الاستهلاكية، والتأكد من الالتزام بمعايير الصحة والسلامة العامة، إلى جانب الحفاظ على نظافة المدينة، بما يعزز حماية المجتمع ويرتقي بجودة الحياة في دبي.

وتأتي هذه الجهود في إطار حرص البلدية على تعزيز كفاءة منظومة الرقابة الصحية والغذائية في الإمارة، وترسيخ نهجها الاستباقي في الوقاية وحماية المستهلك وفق خطط تشغيلية متكاملة هدفها ضمان صحة وسلامة وسعادة ورفاهية سكان وزوار الإمارة، خصوصاً في المواسم التي تشهد نشاطاً تجارياً وإقبالاً كبيراً من السكان والزوار على الأسواق والمراكز التجارية والوجهات السياحية.

ونفذت فرق البلدية زيارات رقابية مكثفة على المؤسسات الغذائية في مواقع الفعاليات ومناطق الجذب السياحي، شملت 154 مؤسسة غذائية، إضافةً إلى المؤسسات العاملة في ردهات الطعام بالمراكز التجارية، للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية في تحضير الأغذية وتخزينها ونقلها وعرضها.

وضمن الخطة الرقابية الميدانية، استهدفت الجولات التفتيشية عدداً من الأسواق والمناطق الحيوية، شملت 50 مؤسسة غذائية في سوق الواجهة البحرية، و72 مؤسسة في منطقة دبي للأغذية، إلى جانب المؤسسات الغذائية في المراكز التجارية ومناطق الجذب السياحي. وركزت الحملات التفتيشية على المنتجات المرتبطة بموسم العيد، مثل؛ المكسرات، والحلويات، والشوكولاتة، والكعك، والخضار والفواكه الطازجة، للتأكد من سلامتها وجودتها ومدى الالتزام بمتطلبات التخزين والعرض الصحي.

وتُنفذ بلدية دبي حملات تفتيشية موسعة للتأكد من الالتزام بمعايير واشتراطات الصحة والسلامة في عدد من الأنشطة التي تشهد إقبالاً كبيراً خلال العيد، حيث تستهدف نحو 40 منشأة فندقية، و300 صالون حلاقة رجالي، و100 مركز تجميل نسائي، و30 مركز لياقة بدنية، وأكثر من 150 مقهى يقدم الشيشة، و40 منشأة في مناطق الألعاب والفعاليات، و25 مؤسسة تشمل المباني السكنية ومراكز التسوق ودور السينما، و30 منشأة صناعية ومهنية.

وتركز الجولات التفتيشية على التحقق من النظافة العامة، وتعقيم الأدوات، وسلامة المنتجات الاستهلاكية، وجودة الهواء الداخلي وأنظمة المياه، وسلامة الألعاب قبل تشغيلها للجمهور، إلى جانب تنفيذ حملة متخصصة لسلامة تحضير الحناء تتضمن سحب عينات وإرسالها للفحص المخبري، والتحقق من سلامة المسابح في المنشآت الفندقية، مثل توفر منقذي الحياة المؤهلين، ونسب المعقمات في المياه، واشتراطات السلامة العامة.

كما تواصل البلدية عملها على مدار الساعة في المنافذ الجمركية للإمارة، عبر فرق مناوبة متخصصة لمتابعة الشحنات الغذائية المستوردة والتأكد من مطابقتها المعايير الفنية قبل السماح بتداولها في الأسواق.

وتعتمد في تنفيذ عملياتها الرقابية على أنظمة تفتيش رقمية وحلول ذكية تدعم سرعة الإجراءات وتعزز كفاءة العمل الميداني، إضافةً إلى متابعة الشحنات الغذائية إلكترونياً وتحليل البيانات وفق منهجية تقييم المخاطر، بما يساعد على توجيه الجهود الرقابية إلى الأنشطة الأكثر أولوية، وإصدار تقارير التفتيش بشكل فوري لضمان سرعة المعالجة والتنسيق بين الفرق الميدانية المختلفة.

وتنفذ بلدية دبي حملات تفتيشية على أكثر من 700 سكن عمالي في ثلاث مناطق رئيسة هي المحيصنة والقوز وقطاع جبل علي، إضافةً إلى الرقابة على ثلاث أسواق عمالية مجتمعية يرتادها يومياً نحو 15 ألف عامل. كما ستنظم البلدية ثلاث فعاليات ترفيهية احتفالاً بعيد الفطر في الأسواق العمالية المجتمعية تستهدف نحو 30 ألف عامل.

كما أعدت خطة لإدارة عمليات النظافة العامة والخدمات المجتمعية المتعلقة بمجالات الإدارة المستدامة للنفايات خلال عطلة عيد الفطر، والتي اشتملت على تغطية محاور العمل الفنية والتشغيلية والجهود الإشرافية والميدانية الهادفة إلى ضمان نظافة الطرق، ومنها السريعة والمناطق السكنية، والاستثمارية، والأسواق، والشواطئ العامة، والقنوات المائية، والمرافق العامة.

وجهزت 2876 مهندس نظافة، و280 موظفاً إشرافياً، و785 مركبة وآلية، تعزيزاً لمستهدفاتها الاستراتيجية في جعل دبي أكثر استدامة وجاذبية وجودة للحياة.

وخصصت البلدية شاطئ جميرا 1، وجميرا 2 مع «الشاطئ الليلي»، وجميرا 3 «باستثناء الشاطئ الليلي»، وأم سقيم 1 مع «الشاطئ الليلي»، وأم سقيم 2، لاستقبال العائلات حصراً خلال عطلة عيد الفطر.

وتزامناً مع «موسم الولفة» سيستمتع زوار الحدائق العامة والمرافق الترفيهية باحتفالات وفعاليات مميزة، حيث تستقبل حديقة مشرف الوطنية، وحديقة الممزر، وحديقة زعبيل الزوار خلال أيام العيد بأجواء عيد مفعمة بالحيوية وغنية بالفعاليات والعروض الحية التي تتضمن عروضاً تقليدية لصنع الحلويات وهدايا مختارة بعناية، من الساعة 4:00 إلى 7:00 مساءً في اليومين الأول والثاني من العيد، ما يخلق تجارب مسائية ترحيبية تسمح للعائلات بالاستمتاع بساعات أكثر برودة في الهواء الطلق أثناء الاحتفال معاً.

وللمرة الأولى، تستضيف حديقة نزوه فعالية عيد مميزة في المناطق الريفية بدبي، مع برنامج حافل يضم ورشاً تعليمية وترفيهية تفاعلية وظهوراً خاصاً لشخصيتَي «مدهش» و«دانة»، حيث ستقام الفعالية في ثالث أيام العيد من الساعة 4:00 وحتى 7:00 مساءً، ليستمتع الزوار بعروض فرقة الحربية التقليدية ومجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والتراثية التي تضفي أجواءً احتفالية نابضة بالحياة في مختلف أنحاء الحديقة.

وتُنظم مدينة الطفل فعالية احتفالية بمناسبة عيد الفطر المبارك خلال أول وثالث أيام العيد من الساعة 4:00 حتى 7:00 مساءً، بهدف نشر الفرح والبهجة بين الأطفال وأفراد المجتمع. وتتضمن الفعالية مجموعة من الأنشطة الترفيهية مثل الألعاب والمسابقات، إلى جانب توزيع الهدايا والحلويات، في أجواء تفاعلية تعزز قيم المشاركة والتعاون والاحتفال بروح العيد بطريقة ممتعة ومناسبة للأطفال.

ودعت بلدية دبي أفراد المجتمع إلى اتباع الممارسات الصحية السليمة عند شراء الأغذية، والتأكد من صلاحية المنتجات وتخزينها بطريقة مناسبة، كما حثت المؤسسات الغذائية على الالتزام بالاشتراطات الصحية المعتمدة، مشيرةً إلى أنه يمكن للجمهور الإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى عبر تطبيق Dubai 24/7، أو من خلال مركز الاتصال: (800900) المتاح على مدار الساعة.

. حملات رقابية تستهدف المواقع الأكثر نشاطاً خلال العطلة منها سوق الواجهة البحرية ومنطقة دبي للأغذية والمراكز التجارية.

. الجولات التفتيشية تشمل المنشآت الفندقية وصالونات التجميل ومراكز اللياقة ومقاهي.